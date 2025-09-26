O Mundial sub-20 deste ano, que decorre no Chile, arranca já este sábado. Portugal, que é uma das seleções mais tituladas (com dois troféus), ficou de fora desta edição. Ainda assim, 11 nomes que atuam no futebol português vão marcar presença na competição.

O destaque vai logo para Gianluca Prestianni (Benfica) e Tomás Pérez (FC Porto). Ambos escolhidos para representar a Argentina.

Ainda na Liga, há mais três nomes. Yassir Zabiri, do Famalicão, vai representar a seleção de Marrocos. Steven Baseya, do Alverca, vai vestir as cores francesas. Por fim, Óscar Perea, do AVS, representa a Colômbia.

Na II LIga Joshua Wynder (Benfica B) vai representar os Estados Unidos e Rayan Lucas (Sporting) vai estar na competição pelo Brasil.

O representante da Liga 3 será Lucas Furtado, brasileiro do V. Guimarães B. O Campeonato de Portugal também vai estar representado, desta feita, pelo cubano do Vianense, Karel Pérez.

Haverá ainda dois nomes que atuam na Liga Revelação. Fletcher Smythe-Lowe (Estoril sub-23) vai representar a África do Sul e Taewon Kim (Portimonense sub-23) vai vestir as cores da Coreia do Sul.