Após a conclusão de todos os encontros da fase de grupos do Mundial sub-20, que decorre no Chile, ficou definido o emparelhamento das seleções nos oitavos de final do torneio.

A maior surpresa, já se sabe, foi a eliminação do Brasil, que caiu fora do Mundial (e por isso já despediu o treinador), mas destaque também para o facto de duas seleções tradicionalmente fortes na categoria de juniores, como são a Espanha e a Nigéria, só terem conseguido apurar-se como melhores terceiros classificados.

A competição, recorde-se, arrancou a 27 de setembro e vai terminar a 20 de outubro, dia da final.

Calendário completo dos oitavos de final do Mundial sub-20:

7 de outubro

Ucrânia-Espanha

8 de outubro

Chile-México

Argentina-Nigéria

Colômbia-África do Sul

9 de outubro

Japão-França

Paraguai-Noruega

EUA-Itália

10 de outubro

Marrocos-Coreia do Sul