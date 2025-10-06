Mundial sub-20: já estão definidos os jogos dos «oitavos»
Final da competição, que decorre no Chile, está agendada para 20 de outubro
Após a conclusão de todos os encontros da fase de grupos do Mundial sub-20, que decorre no Chile, ficou definido o emparelhamento das seleções nos oitavos de final do torneio.
A maior surpresa, já se sabe, foi a eliminação do Brasil, que caiu fora do Mundial (e por isso já despediu o treinador), mas destaque também para o facto de duas seleções tradicionalmente fortes na categoria de juniores, como são a Espanha e a Nigéria, só terem conseguido apurar-se como melhores terceiros classificados.
A competição, recorde-se, arrancou a 27 de setembro e vai terminar a 20 de outubro, dia da final.
Calendário completo dos oitavos de final do Mundial sub-20:
7 de outubro
Ucrânia-Espanha
8 de outubro
Chile-México
Argentina-Nigéria
Colômbia-África do Sul
9 de outubro
Japão-França
Paraguai-Noruega
EUA-Itália
10 de outubro
Marrocos-Coreia do Sul