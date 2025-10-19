A Colômbia terminou o Mundial de sub-20 em terceiro lugar e Óscar Perea, avançado do AVS, foi o autor do golo que garantiu a medalha de bronze frente à França.

Um tento solitário e madrugador do jogador do AVS, aos dois minutos, ditou o resultado. Foi numa recuperação de bola dos «Cafeteros» no meio-campo francês que o número 10 da Colômbia finalizou de pé esquerdo e apontou o golo decisivo, o seu segundo na competição.

Do lado francês, Steve Baseya, defesa do Alverca, foi titular e jogou os 90 minutos. Neste Mundial, a formação gaulesa registou o melhor resultado desde o título conquistado em 2013, o seu único na prova.

Já a Colômbia repetiu o terceiro lugar de 2003, nos Emirados Árabes Unidos, igualando o melhor resultado na competição.

A final entre a Argentina e Marrocos joga-se na madrugada de segunda-feira (00h00). De um lado estarão Tomás Pérez (FC Porto) e Prestianni (Benfica) e, do outro, Zabiri (Famalicão). A Argentina procura ao seu sétimo título no escalão e Marrocos já tem neste o melhor resultado de sempre, depois do quarto lugar em 2005.