A Colômbia entrou com o pé direito no Mundial de sub-20, ao vencer a Arábia Saudita pela margem mínima. Óscar Perea, avançado do AVS, apontou o único golo da partida.

Num encontro equilibrado, sobretudo durante a primeira parte, a Colômbia acabou por assumir o favoritismo no segundo tempo. O golo surgiu aos 64 minutos, quando Jordan Barrera cruzou e, perto do segundo poste, apareceu Óscar Perea a finalizar de primeira para o fundo das redes, garantindo a vitória dos colombianos.

Com este resultado, a seleção da Colômbia somou três pontos e assumiu a liderança no Grupo F, ao lado da Noruega, que venceu a Nigéria por 1-0.

Recorde-se que o jovem avançado chegou este verão à Vila das Aves por empréstimo do Estrasburgo. Na presente temporada, já soma dois jogos ao serviço do AVS.

Oscar Perea já foi o jogador em destaque na rubrica «Relatório de scouting», dos olheiros da ProScout. Pode relê-lo aqui.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?