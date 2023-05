A seleção da Gâmbia venceu esta quinta-feira por 2-1 a França na segunda jornada do Grupo F do Mundial de sub-20, que decorre na Argentina.

No outro encontro do grupo, Coreia do Sul e Honduras empataram a dois golos.

A seleção africana segue no primeiro lugar, com seis pontos, à frente da Coreia do Sul (quatro), Honduras (um) e França (zero).

Também esta quinta-feira, a Inglaterra venceu Uruguai por 3-2, ascendeu ao primeiro lugar do Grupo E e assegurou a presença na próxima fase.

Na outra partida, Tunísia venceu o Iraque (3-0).

Os ingleses estão na primeira posição (seis pontos), Uruguai seguem no segundo lugar (três), Tunísia no terceiro posto (três) e Iraque é último colocado (zero).