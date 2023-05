A anfitriã Argentina qualificou-se para os oitavos de final do Mudnial sub-20 com três vitórias em três jogos. O último triunfo aconteceu esta sexta-feira, diante da Nova Zelândia, por 5-0, na derradeira jornada da fase de grupos.

O médio do Sporting, titular nos dois encontros anteriores, ficou no banco de suplentes, assim como outros habituais titulares. O momento alto da partida foi o belo golo de Kuka Romero, aos 35 minutos, de longa distância.

A Argentina termina na primeira posição do Grupo A, com nove pontos, mais cinco do que Uzbequistão e Nova Zelândia. A Guatemala fica pelo caminho, depois de perder por 2-0 com Uzbequistão, também esta sexta-feira.

Nos outros dois jogos do dia, Estados Unidos venceram a Eslováquia por 2-0 e asseguraram a primeira posição do Grupo B, com nove pontos em três jogos, à frente de Equador (seis pontos), que goleou Ilhas Fiji por 9-0.