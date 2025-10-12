Marrocos venceu os Estados Unidos (3-1) e qualificou-se pela segunda vez para as «meias» do Mundial de sub-20. Yassir Zabiri, avançado do Famalicão, bisou para dar o triunfo à seleção africana.

Joshua Wynder, do Benfica, também participou no encontro, alinhando de início no lado dos Estados Unidos.

O jovem avançado dos famalicenses inaugurou o marcador aos 31 minutos e voltou a fazer o golo aos 66 minutos. Pelo meio, Cole Campbell ainda empatou de grande penalidade (45+6m). Gessime Yassine fechou as contas do jogo aos 87 minutos.

Com este triunfo (3-1), Marrocos carimba um lugar nas meias-finais do Mundial da categoria pela segunda vez na história. A última vez tinha sido em 2005, altura em que foi afastado pela Nigéria.

A seleção africana espera agora adversário para as «meias», que será o vencedor do encontro entre a Noruega e a França.

Veja o resumo do jogo:



