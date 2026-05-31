A seleção da África do Sul adiou a viagem para o Mundial 2026 devido a problemas com os vistos, informou a Federação sul-africana de futebol (SAFA).

Os «bafana bafana» deveriam viajar este domingo para o México, onde vão disputar a fase de grupos. Não foram revelados quantos vistos tiveram problemas, pelo que a televisão do país fala de pelo menos 20 pessoas ainda a ser processadas na embaixada dos Estados Unidos em Joanesburgo.

O Mundial, recorde-se, tem início no dia 11 de junho e decorre entre México, Estados Unidos e Canadá. O ministro dos Desportos da África do Sul, Gaston McKenzie, prometeu tomar medidas contra os responsáveis por este «caos».

A África do Sul integra o Grupo A do Mundial, defrontando o anfitrião México no jogo inaugural (11 de junho), seguindo-se a República Checa (18 de junho) e a Coreia do Sul (24 de junho).