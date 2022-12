O espanhol Álvaro Morata leva três golos no Mundial 2022 e ambiciona conquistar o prémio de melhor marcador do torneio. Questionado sobre Lionel Messi, que também concorre à distinção, o atacante do Atlético de Madrid estendeu a conversa aos nomes de Cristiano Ronaldo e Neymar.

«O que posso dizer sobre Messi? Se perguntarem a qualquer pessoa da minha geração sobre o Messi ou o Cristiano, dirão que são incríveis. Eu, pessoalmente, também gosto do Neymar porque ele faz-te gostar de vê-lo jogar. Quem gosta de futebol deixa o que está a fazer para ver jogar Messi, Cristiano ou Neymar», afirmou em entrevista ao AS.

«Oxalá, se eles nos encontrarem, não estejam no seu dia. Ficaria feliz se o Cristiano [Ronaldo] ganhasse o Mundial porque ele teve uma trajetória incrível. E não ficaria triste se os outros dois ganhassem, eles também são grandes jogadores. Mas bom mesmo seria se fossem eles os três a darem-nos os parabéns», acrescentou.

Para já, é Kylian Mbappé quem lidera a tabela de artilheiros, com cinco tentos, mas Morata não se importaria que o francês terminasse no topo, caso a Espanha conquistasse o Campeonato do Mundo.

«Leva a Bota de Ouro de bicicleta a França em troca da Espanha ser campeã do Mundo», garantiu.

Espanha defronta Marrocos esta terça-feira, às 15h00, nos oitavos de final do Mundial do Qatar. O vencedor irá defrontar Portugal ou Suíça nos quartos.