Ainda não são conhecidos os países organizadores do Mundial 2030, mas a CONMEBOL garante que tem uma candidatura «sólida» e considera que o centenário da competição deve ser celebrado na América do Sul, onde decorreu o primeiro Campeonato do Mundo.

«A candidatura é muito sólida. É uma responsabilidade da FIFA e da família do futebol de como e o que é que vamos fazer para lembrar aqueles que fizeram o primeiro Mundial, que nasceu no Uruguai. Os outros países [Portugal, Espanha e Ucrânia] vão ter sempre uma oportunidade a partir de 2030, porque 100 anos só se completam uma vez e essa vez tem de ser na América do Sul», afirmou o presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, durante uma homenagem a Pelé no Qatar, no último domingo.

Recorde-se que há duas candidaturas em cima da mesa neste momento: a sul-americana, com Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile; e a candidatura europeia de Portugal, Espanha e Ucrânia.

A próxima edição do Mundial vai alargar o número de seleções em prova, de 32 para 48 e o organizador deverá ser conhecido no Congresso da FIFA, em 2024.