FIFA anuncia fim da parceria com a Panini para cadernetas dos Mundiais
Em 2030 terminará uma ligação que atingirá 60 anos. FIFA já tem sucessor
Em 2030 terminará uma ligação que atingirá 60 anos. FIFA já tem sucessor
Será o fim de uma longa era. A FIFA anunciou o fim da parceria com a Panini, empresa responsável pela produção dos cromos e cadernas oficias dos Mundiais. O organismo do futebol mundial já tem o sucessor.
O Mundial de 2030 – realizado entre Portugal, Espanha e Marrocos - será o último evento em que a FIFA e a Panini irão colaborar para a elaboração de cadernetas. Antes será ainda realizado a caderneta do Campeonato do Mundo feminino de 2027.
A caderneta do Mundial deste ano, 2026, já está à venda desde o final do mês de abril.
Assim, 2030 marcará o fim de uma longa era que atingirá os 60 anos. A primeira caderneta de cormos foi criada para o Mundial de 1970, que decorreu no México.
A empresa que que será responsável das cadernetas, a partir de 2031, será a Topps, que pertence à Fanatics. A marca norte-americana é conhecida por coleções de beisebol, basquetebol e futebol americano.
«Em todo o panorama desportivo, vemos que a Fanatics está a impulsionar uma enorme inovação no setor dos artigos colecionáveis, proporcionando aos adeptos uma forma nova e significativa de interagir com as suas equipas e jogadores favoritos. Assim, do ponto de vista da FIFA, podemos globalizar esse envolvimento dos fãs precisamente graças ao nosso portfólio de torneios globais. E isto proporciona outra importante fonte de receitas comerciais que canalizamos de volta, como sempre, para o jogo, para o futebol», afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.