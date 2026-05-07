Será o fim de uma longa era. A FIFA anunciou o fim da parceria com a Panini, empresa responsável pela produção dos cromos e cadernas oficias dos Mundiais. O organismo do futebol mundial já tem o sucessor.

O Mundial de 2030 – realizado entre Portugal, Espanha e Marrocos - será o último evento em que a FIFA e a Panini irão colaborar para a elaboração de cadernetas. Antes será ainda realizado a caderneta do Campeonato do Mundo feminino de 2027.

A caderneta do Mundial deste ano, 2026, já está à venda desde o final do mês de abril.

Assim, 2030 marcará o fim de uma longa era que atingirá os 60 anos. A primeira caderneta de cormos foi criada para o Mundial de 1970, que decorreu no México.

A empresa que que será responsável das cadernetas, a partir de 2031, será a Topps, que pertence à Fanatics. A marca norte-americana é conhecida por coleções de beisebol, basquetebol e futebol americano.

«Em todo o panorama desportivo, vemos que a Fanatics está a impulsionar uma enorme inovação no setor dos artigos colecionáveis, proporcionando aos adeptos uma forma nova e significativa de interagir com as suas equipas e jogadores favoritos. Assim, do ponto de vista da FIFA, podemos globalizar esse envolvimento dos fãs precisamente graças ao nosso portfólio de torneios globais. E isto proporciona outra importante fonte de receitas comerciais que canalizamos de volta, como sempre, para o jogo, para o futebol», afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.