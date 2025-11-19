O Haití garantiu na madrugada desta quarta-feira a segunda presença num campeonato do mundo, após a vitória por 2-0 diante da Nicarágua.

Apesar da histórica qualificação, a participação haitiana fica marcada por uma situação delicada: o Haití integra a lista de 12 países cujos cidadãos estão impedidos de entrar nos Estados Unidos, medida imposta por Donald Trump e em vigor desde 9 de junho de 2025.

Recorde-se que o Mundial de 2016 será organizado por três países: Estados Unidos da América, México e Canadá.

Esta restrição, no entanto, não impedirá a participação da seleção haitiana no Mundial, uma vez que existem exceções previstas que possibilitam a entrada de cidadãos provenientes dos países proibidos. Uma delas abrange precisamente atletas e respectivas comitivas que viajem para grandes eventos desportivos, como é o caso de um Campeonato do Mundo.

Assim, jogadores, equipa técnica e familiares diretos poderão deslocar-se aos Estados Unidos para participar na competição.

Todavia, a maioria dos adeptos haitianos não terá essa possibilidade, a não ser que se enquadre noutras exceções, como ser residente permanente legal dos EUA, ter dupla nacionalidade e apresentar passaporte de países sem restrições, ter visto de imigrante para familiares diretos e apresentem provas claras e convincentes de identidade e parentesco, entre outras.

Em todos os casos, é necessário que os viajantes apresentem documentação válida e que comprovem cumprir rigorosamente os critérios exigidos para a exceção aplicável.



