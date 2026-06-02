Perdido no meio do Oceano Pacífico – literalmente – o arquipélago de Kiribati (33 ilhas, apenas 12 habitadas) corre o risco de desaparecer face às alterações climáticas, à erosão e ao avanço do nível do mar. Esta nação – com as ondas do oceano e o sol na bandeira – é a primeira a celebrar a mudança de ano e é povoada por 134 mil pessoas.

Ora, face ao risco acima descrito, a federação do Kiribati apelou à FIFA para ajudar à evolução do futebol no arquipélago, a fim de conseguir a qualificação para o Mundial 2030, a organizar entre Portugal, Espanha e Marrocos – mas com arranque agendado para Argentina, Uruguai e Paraguai, uma vez que se completam 100 anos do primeiro Mundial.

Mais importante, o arquipélago ainda precisa de aprimorar a estrutura federativa e edificar infraestruturas e competições domésticas para ser reconhecido como país independente pela FIFA.

Para lá da participação no Mundial 2030, Kiribati pretende alertar para as alterações climáticas.