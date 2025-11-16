Natural de Dublin e aos 23 anos, o avançado Troy Parrott ascendeu à figura de herói da Irlanda ao bisar contra Portugal (2-0) e ao marcar três golos contra a Hungria (3-2), permitindo o acesso ao play-off do Mundial 2026. Os irlandeses não disputam uma fase final desde 2002. No rescaldo à épica vitória em Budapeste, o ponta de lança do AZ Alkmaar não escondeu a emoção.

«Estou muito emocionado, desculpem. São lágrimas de alegria. Que noite! Prefiro ter esta pressão sobre mim e arcar com as consequências do que empurrar para outro. Não consigo acreditar. É por isto que amamos o futebol, é por estes momentos. Tenho muito orgulho das minhas origens e a minha família está cá. A minha mãe está muito orgulhosa. Não sei o que dizer.»

«Estamos todos comovidos e a chorar. Sonhava marcar contra Portugal, mas nada supera este jogo. É um conto de fadas», disse à RTÉ Sport.

Em quatro jogos na qualificação para o Mundial, Parrott apenas marcou contra Portugal e Hungria, mas surgiu nos momentos decisivos. Formado pelo Tottenham, afirmou-se nos neerlandeses do Excelsior em 2023/24, rumando ao AZ Alkmaar em 2024. Desde então, acumulou 33 golos e cinco assistências em 61 jogos.