A nova regra de substituições no futebol já está a deixar marcas. Valeu, inclusive, uma derrota. No jogo de preparação entre a Islândia e o Japão, a formação asiática venceu (1-0) depois de marcar com vantagem numérica.

O motivo? As novas regras aprovadas pelo IFAB (International Football Association Board) em fevereiro de 2026 – mais especificamente a que dita o tempo limite para um jogador sair do campo.

O médio Kristian Hlynsson demorou mais de dez segundos para sair – impossiblitando o colega de entrar no momento. Isto levou a que a Islândia jogasse com menos um. Resultado: na sequência, o Japão marcou pela cabeça de Koki Ogawa já nos 87 minutos.

A regra é simples. Qualquer jogador tem no máximo dez segundos para abandonar o campo após a exibição da placa eletrónica — ou após indicação do árbitro, quando não exista placa. Se ultrapassar o tempo, tal como neste caso, o substituto só pode entrar na primeira interrupção após decorrer um minuto. Deixa, assim, a equipa a atuar temporariamente em inferioridade numérica.

Esta regra será usada já no Mundial, sendo também utilizada nas principais ligas de clubes a partir da próxima temporada.