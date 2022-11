A fan zone no centro de Doha foi palco de muita confusão, com milhares de adeptos a tentarem entrar no espaço, antes do jogo inaugural do Mundial 2022.

De acordo com a Associated Press, os adeptos tentavam entrar na fan zone para acompanhar o jogo entre o Qatar e o Equador, através de um ecrã gigante colocado no local, onde também é possível comprar cerveja. Por isso forçaram as barreiras policiais criadas.

A polícia de choque montava guarda na entrada do recinto e alguns adeptos pediram para deixá-los passar essa linha, mas apenas algumas mulheres grávidas e deficientes tiveram permissão para entrar, através de uma entrada especial.

«É muito arriscado. As pessoas podem morrer. A minha família está lá dentro. Não posso entrar para vê-los. Não sei o que fazer», disse à AP Hatem El-Berarri, um iraquiano que disse estar a trabalhar no Dubai, referindo que viu pessoas a serem empurradas e mulheres a chorar.

Luis Reyes, com dupla nacionalidade mexicana e norte-americana, residente em Los Angeles, comparou a confusão na fan zon aos incidentes que levaram à morte de pelo menos 156 pessoas, a maioria jovens, em Seul, em outubro último.

«Não se pode voltar atrás, nem seguir em frente», disse Reyes.

A mobilização da polícia de choque ocorreu depois que um incidente semelhante na noite de sábado, véspera do arranque do Mundial, na fan zone de Al Bidda Park, na Corniche de Doha.