Mundial
Há 44 min
Mundial 2026: árbitro qatari nomeado para o Portugal-RD Congo
Trio qatari e dupla sul-africana vão acompanhar o jogo a partir do relvado
Trio qatari e dupla sul-africana vão acompanhar o jogo a partir do relvado
Abdulrahman Al-Jassim, 38 anos, é o árbitro nomeado pela FIFA para a estreia de Portugal no Mundial 2026. O qatari vai ser auxiliado pelos compatriotas Taleb Almarri e Saound Almaqaleh, assim como pelos sul-africanos Abongile Tom e Zakhele Siwela.
A Seleção já treinou em solo norte-americano e tem a primeira jornada agendada para quarta-feira (18h), frente à República Democrática do Congo.
A FIFA não divulgou a equipa de videoarbitragem.
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