Mundial 2026: colega de Dedic desfalca a Bósnia por lesão
Nidal Celik rende Arjan Malic na lista de convocados
Nidal Celik rende Arjan Malic na lista de convocados
A Bósnia e Herzegóvina, de Amar Dedic, jogador do Benfica, entra em campo esta sexta-feira diante de umas das seleções organizadoras do Mundial 2026, o Canadá.
No entanto, surgiu uma contrariedade na seleção balcã. O jovem defesa Nidal Celik sofreu uma lesão no menisco há dois dias e não estará apto a representar os bósnios no torneio.
Para colmatar a ausência forçada do jogador do Lens, o selecionador Sergej Barbarez decidiu chamar Arjan Malic, do Sturm Graz.
Recorde-se que a Bósnia integra o Grupo B, juntamente com o Canadá, Qatar e Suíça.
Nažalost, Nidal Čelik je prije dva dana doživio povredu meniskusa zbog koje će morati na operativni zahvat, te neće biti u konkurenciji za nastup na Svjetskom prvenstvu.— NFS BIH (@NFSBiH) June 12, 2026
Umjesto njega, na spisku igrača za Mundijal nalazi se Arjan Malić.
Nidalu želimo brz i uspješan oporavak. pic.twitter.com/B4b34KUKqU