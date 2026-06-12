A Bósnia e Herzegóvina, de Amar Dedic, jogador do Benfica, entra em campo esta sexta-feira diante de umas das seleções organizadoras do Mundial 2026, o Canadá. 

No entanto, surgiu uma contrariedade na seleção balcã. O jovem defesa Nidal Celik sofreu uma lesão no menisco há dois dias e não estará apto a representar os bósnios no torneio. 

Para colmatar a ausência forçada do jogador do Lens, o selecionador Sergej Barbarez decidiu chamar Arjan Malic, do Sturm Graz. 

Recorde-se que a Bósnia integra o Grupo B, juntamente com o Canadá, Qatar e Suíça.

RELACIONADOS
Mundial 2026: médio do Vizela riscado pelo Haiti por lesão 