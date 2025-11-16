À margem da goleada de Portugal sobre a Arménia (9-1), a Irlanda alcançou o play-off para o Mundial 2026 graças à sensacional reviravolta aplicada na Hungria (3-2).

Na tarde deste domingo, os húngaros agarram a vantagem ao terceiro minuto, pelo extremo Lukács. Na resposta, aos 15 minutos, Troy Parrott – terror de Portugal em Dublin – restabeleceu a igualdade de penálti. Ainda assim, o avançado Varga aplicou o 2-1 com selo de golaço. Estavam decorridos 37 minutos quando o ponta de lança encheu o pé à meia-volta, ainda antes da área.

Apesar do ritmo frenético na primeira parte, o marcador só voltou a mexer aos 80 minutos, quando o avançado Parrott bisou, capitalizando o desperdício húngaro. Entre cortes e defesas na pequena área dos anfitriões, Parrott soltou a euforia irlandesa aos 90+6m, assinando o terceiro golo nesta tarde e consumando a reviravolta.

Assim, a Irlanda terminou no segundo lugar do Grupo F, com 10 pontos, sonhando com o regresso a uma fase final de Mundial, o que apenas aconteceu em 1990, 1994 e 2002.

Por sua vez, a Hungria terminou esta fase com oito pontos e no terceiro lugar. Os húngaros disputaram o torneio em 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1982 e 1986, mas vão continuar de fora.