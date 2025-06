A Noruega atropelou esta sexta-feira a Itália, por 3-0, no apuramento para o Mundial 2026.

A jogar em casa, a Noruega começou a vencer logo aos 14 minutos, com Sorloth a agradecer um notório passe de Nusa e a bombardear a baliza. Depois de assistir, o jovem extremo voltou a brilhar e apontou um golaço sem hipóteses para Donnarumma.

O marcador foi selado por Erling Haaland, que aos 42 minutos colocou o guardião italiano no chão e finalizou com mestria.

Andreas Schjelderup, do Benfica, permaneceu no banco e não somou qualquer minuto com a camisola da Bélgica.

Com este resultado, a Noruega, que teve Andreas Schjelderup no banco, segue isolada em primeiro lugar do Grupo D, com nove pontos. A Itália está em quarto, com zero pontos, mas apenas um jogo disputado. No outro jogo do grupo, Israel segue em segundo lugar depois de vencer a Estónia por 3-1.

Relativamente ao Grupo J, a Bélgica, com Zeno Debast a tempo inteiro, cedeu um empate na deslocação à Macedónia do Norte (1-1).

De Cuyper (Bélgica) abriu o marcador aos 28 minutos e Alioski empatou já perto do fim (86m).

Zeno Debast foi titular e totalista no lado da Bélgica.

A Bélgica, que apenas disputou uma partida nesta fase de qualificação, encontra-se em quarto lugar, com um ponto. A Macedónia, com três jogos, está em segundo, com cinco pontos. O País de Gales, que lidera o grupo (7), bateu o Liechtenstein, por 3-0.

Por fim, a Croácia estreou-se com uma goleada sobre Gibraltar por 7-0, num jogo disputado no Estádio Algarve. A Chéquia venceu o Montenegro por 2-0 e é líder isolada do Grupo L, com nove pontos.