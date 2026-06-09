Depois de uma temporada em bom plano no Sporting, Francisco Trincão prepara-se para disputar o primeiro Mundial da carreira. Em conferência de imprensa de antevisão do particular diante da Nigéria, o avançado falou da condição física e da evolução que sente ter alcançado nos últimos anos, ao ponto de considerar que atravessa atualmente a melhor fase da carreira.

Chegar após uma época exigente

«Estou ótimo. Estes dias também servem um bocado para isso. Estes dias, desde que começou o estágio, servem para adaptar da melhor forma possível, servem para regenerar o corpo. Portanto, acho que isso não é importante. O importante é, agora, preparar-me da melhor forma possível para, quando começar o Campeonato do Mundo, estar bem fisicamente.»

Jogar por dentro ou por fora

«Acho que não influencia muito, até porque o jogo, hoje em dia, tem muitas movimentações. Estou preparado para jogar tanto por fora como por dentro. Acho que também tem muito a ver com o adversário. Há adversários que podem pedir certas coisas, outros que podem pedir que estejamos mais por dentro ou mais por fora. Portanto, acho que depende muito do jogo em si. Estou preparado para jogar tanto por fora como por dentro.»

Mercado de transferências em segundo plano

«Eu estou bem. Estou bem fisicamente, era o que estava a dizer. Tive estes dias para recuperar da melhor forma possível. Também ainda tive um período de férias antes de entrar em estágio, portanto o meu foco é apenas ajudar a Seleção, poder ganhar o maior número de jogos possível, que é o objetivo do torneio. Depois, o resto não interessa muito.»

A evolução desde Barcelona até ao Sporting

«Sim, sinto que nestes últimos anos desenvolvi não só o meu jogo, mas também física e mentalmente. Acho que consegui crescer em todos os aspetos do jogo, também defensivamente. Portanto, acredito que estou na minha melhor fase. Obviamente que ambiciono melhorar e poder estar num nível ainda mais alto, mas sinto que chego talvez na minha melhor forma ao Mundial.»