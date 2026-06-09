Francisco Trincão falou aos jornalistas nesta terça-feira, antevendo o particular com a Nigéria em Leiria na quarta-feira (20h45). Na Cidade do Futebol, o avançado do Sporting ironizou quanto ao reencontro com Luis Suárez.

Colômbia no caminho

«Luis Suárez? Falámos bastante sobre o Mundial 2026, brincávamos a dizer que ele ia ficar no segundo lugar do grupo. Também falámos em trocar a camisola. São brincadeiras.»

Entusiasmo de um «estreante em fases finais»

«Acima de tudo, eu diria entusiasmo, porque é uma experiência única, com um torneio completamente diferente dos restantes. Portanto, não posso dizer muito porque não tenho muita experiência, mas, da minha parte, estou entusiasmado para ajudar da forma que for.»

A crença de Portugal na conquista do Mundial

«Temos de ter sempre confiança, acima de tudo. Temos de acreditar. Sabemos que é um torneio muito difícil, mas, daquilo que vejo, temos um grupo incrível. Temos jogadores com muita qualidade, portanto só temos de aproveitar, sabendo que é difícil. Mas, claro, sempre com a crença de que podemos fazer algo bonito.»

O que esperar da Nigéria

«É aproveitar o jogo. São duas seleções muito parecidas (n.d.r.: RD Congo e Nigéria). Sabemos que são equipas físicas, a Nigéria é uma seleção muito boa, mas acho que o mais importante é focarmo-nos naquilo que temos treinado e pôr isso em prática durante o jogo. Portanto, acho que devemos olhar muito mais para aquilo que podemos fazer e depois, claro, retirar uma nuance ou outra pelo facto de as seleções serem parecidas. Mas acho que o mais importante é focarmo-nos em Portugal.»