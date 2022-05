A federação de futebol do Gana anunciou que vai levar quatro selecionadores para o Mundial2022, que se realiza entre novembro e dezembro deste ano, no Qatar.

Otto Addo, Chris Hughton, George Boateng e Mas-Ud Didi Dramani são os homens escolhidos para comandar os ganeses no próximo Mundial e na fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN).

Recorde-se que o Gana vai defrontar Portugal no Grupo H do Mundial2022. O duelo realiza-se no dia 24 de novembro em Doha, no Qatar.

Uruguai e Coreia do Sul são os outros adversários da seleção nacional no Grupo H.