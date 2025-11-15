Mundial sub-17: Burkina Faso surpreende e elimina Alemanha nos «16-avos»
Campeã em título fica pelo caminho. Consulte o quadro dos oitavos e quartos de final da prova
O Burkina Faso surpreendeu a Alemanha e eliminou os campeões do Mundo de sub-17 em título na tarde deste sábado, nos “16-avos” do torneio que decorre no Qatar. O único golo surgiu ao quinto minuto, pelo médio Zongo. Desta forma, o Burkina Faso vai medir forças com o Uganda, que eliminou o Senegal (1-0).
Nos restantes jogos deste sábado, a Inglaterra eliminou a Coreia do Sul (2-0), a Itália levou a melhor sobre a Chéquia (2-0), o Japão controlou a África do Sul (3-0), a Coreia do Norte eliminou a Venezuela (2-1), a Áustria venceu a Tunísia (2-0) e o Uzbequistão venceu a Cróacia (1-1, 4-3 após penáltis).
Burkina Faso defeat Germany to reach the Round of 16 🇧🇫#U17WC pic.twitter.com/JEOkTzGzxu— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 15, 2025
Consulte o quadro para os oitavos e quartos de final do Mundial de sub-17, a decorrer no Qatar até 24 de novembro. Os “oitavos” são jogados a partir de terça-feira, quando se realiza o Portugal-México.
Quadros dos quartos e oitavos de final do Mundial sub-17.
México-Portugal / Suíça-Irlanda;
Marrocos-Mali / Brasil-França;
Áustria-Inglaterra / Coreia do Norte-Japão;
Itália-Croácia / Uganda-Burkina Faso.