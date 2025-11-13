A tarde de quarta-feira foi de sofrimento para a seleção sub-17 do México, que teve de esperar até ao encerramento da fase de grupos para ver selada a qualificação para os “16-avos” da prova que decorre no Qatar. Aquando do término do encontro entre Mali e Arábia Saudita (2-0), no Grupo L, os mexicanos viram assegurada a oitava e última vaga entre os melhores terceiros classificados.

A seleção sul-americana terminou no terceiro posto do Grupo F, atrás de Coreia do Sul e Suíça, e à frente da Costa do Marfim.

Ora, os mexicanos celebraram o momento com a seleção do Japão, com quem partilham hotel. Os nipónicos terminaram no topo do Grupo B, à frente de Portugal, Marrocos e Nova Caledónia.

Os “16-avos” são disputados a partir desta sexta-feira, a começar pelo Portugal-Bélgica, agendado para as 12h30. O vencedor deste duelo vai jogar contra Argentina ou México, que também medem forças na sexta-feira (14h45).

O torneio decorre até 27 de novembro. A Alemanha é campeã em título, mas o Brasil é a seleção mais titulada em prova (quatro Mundiais).

Consulte o restante quadro dos “oitavos” deste Mundial sub-17.

Suíça-Egito / Irlanda-Canadá;

EUA-Marrocos / Zâmbia-Mali;

Brasil-Paraguai / França-Colômbia;

Áustria-Tunísia / Coreia do Sul-Inglaterra;

Venezuela-Coreia do Norte / Japão-África do Sul;

Itália-Chéquia / Croácia-Uzbequistão;

Senegal-Uganda / Alemanha-Burquina Faso.