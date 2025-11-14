Mundial sub-17: jovem extremo do Benfica ajuda Irlanda a alcançar «oitavos»
Jaden Umeh foi totalista e cobrou penálti na vitória sobre o Canadá. Marrocos surpreende Estados Unidos, Brasil treme e França cumpre expectativas
Além das vitórias de Portugal sobre a Bélgica (2-0) e do México frente à Argentina (2-2, 5-4 após penáltis), outras seis seleções avançaram para os “oitavos” do Mundial de sub-17. Nesta sexta-feira, no Qatar, a Irlanda eliminou o Canadá nos penáltis (9-8), após igualdade a um golo nos 90 minutos. Nos irlandeses, o extremo Jaden Umeh – de 17 anos e vinculado ao Benfica – foi totalista e converteu o terceiro penálti.
Num encontro com golos apenas na segunda parte, o avançado Noonan inaugurou o marcador a favor da Irlanda aos 65 minutos. Mas o empate surgiu aos 85 minutos, pelo defesa Kozlovskiy.
No decisivo desempate, os canadianos falharam o primeiro e o décimo remate, enquanto os irlandeses apenas desperdiçaram a quinta oportunidade. Assim, a Irlanda vai defrontar a Suíça, com uma destas seleções a cruzar destinos com Portugal ou México nos quartos de final.
Ora, a Suíça venceu o Egito por 3-1, com golos aos 16, 39 e 58 minutos. Os egípcios apenas conseguiram reduzir aos 90+1m.
Em prova continua também o Mali, que venceu a Zâmbia por 3-1, com golos aos 51, 85 e 90+2 minutos. Pelo meio, a Zâmbia fez o único golo aos 63m.
Desta forma, o Mali vai medir forças com Marrocos, que eliminaram os Estados Unidos nos penáltis (4-3, após empate 1-1). Depois de o médio Jude Terry adiantar os norte-americanos aos 21 minutos, o avançado Ouazane (Ajax) saltou do banco e restabeleceu a igualdade aos 89m.
No desempate, os EUA falharam o segundo e o quarto remate. Ainda que Marrocos tenha falhado o quarto penálti, a ineficácia adversária ajudou a selar a qualificação para os oitavos de final.
Os penáltis também sorriram ao Brasil, que eliminou o Paraguai por 5-4, na sequência do nulo nos 90 minutos. Os brasileiros jogaram reduzidos a dez a partir do oitavo minuto, quando o defesa central Vitor Hugo viu o cartão vermelho direto. Mais tarde, aos 61m, o ala Ruan Pablo marcou, mas o golo foi anulado por fora de jogo.
Quanto ao decisivo desempate, o Paraguai falhou o quarto, sexto e sétimo penálti, enquanto o Brasil errou a abrir e no sexto remate. Por isso, segue-se a França nos “oitavos”.
Os franceses dominaram na primeira parte contra a Colômbia, agarrando a vantagem aos 14 minutos, graças ao avançado Valero. Ainda que os “Cafeteros” tenham ameaçado o empate na etapa complementar, o avançado Pierre Mounguengue encerrou a contenda aos 90+4m, fazendo o 2-0.
Para este sábado estão reservados os restantes duelos dos “oitavos” do Mundial sub-17, que decorre até 27 de novembro. A Alemanha é campeã em título, mas o Brasil é a seleção mais titulada em prova (quatro Mundiais).
Consulte o programa para este sábado.
Coreia do Sul-Inglaterra, 12h30;
Senegal-Uganda, 12h30;
Itália-Chéquia, 13h;
Japão-África do Sul, 13h30;
Alemanha-Burkina Faso, 14h45;
Venezuela-Coreia do Sul, 15h15;
Áustria-Tunísia, 15h45;
Croácia-Uzbequistão, 15h45.