Depois da complicada passagem aos «16-avos» do Mundial sub-17, o México eliminou a Argentina com recurso aos penáltis (5-4), na sequência do empate a dois golos nos 90 minutos. Em Doha, no Qatar, o marcador foi inaugurado pelo ala Ramiro Tulián, ao nono minuto.

Entre cartões amarelos, o marcador apenas voltou a mudar aos 46 minutos, quando o avançado Luis Gamboa fez o gosto ao pé. E o jovem do Atlas completou a reviravolta aos 58 minutos. Todavia, aos 87m, o defesa Fernando Closter forçou o desempate por penáltis.

Depois de Bouhier desperdiçar o primeiro remate, a Argentina concretizou todas as oportunidades. Mas o México foi exímio, vencendo por 5-4. Assim, os mexicanos agendam duelo com Portugal nos “oitavos”, na terça-feira.

Outros resultados.

Zâmbia 1-3 Mali;

Suíça 3-1 Egito;

França 2-0 Colômbia.