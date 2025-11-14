Mundial sub-17: México elimina Argentina e aponta a Portugal nos «oitavos»
Mexicanos operaram reviravolta, sofreram empate aos 87 minutos e sorriram no derradeiro desempate
Depois da complicada passagem aos «16-avos» do Mundial sub-17, o México eliminou a Argentina com recurso aos penáltis (5-4), na sequência do empate a dois golos nos 90 minutos. Em Doha, no Qatar, o marcador foi inaugurado pelo ala Ramiro Tulián, ao nono minuto.
Entre cartões amarelos, o marcador apenas voltou a mudar aos 46 minutos, quando o avançado Luis Gamboa fez o gosto ao pé. E o jovem do Atlas completou a reviravolta aos 58 minutos. Todavia, aos 87m, o defesa Fernando Closter forçou o desempate por penáltis.
Depois de Bouhier desperdiçar o primeiro remate, a Argentina concretizou todas as oportunidades. Mas o México foi exímio, vencendo por 5-4. Assim, os mexicanos agendam duelo com Portugal nos “oitavos”, na terça-feira.
Outros resultados.
Zâmbia 1-3 Mali;
Suíça 3-1 Egito;
França 2-0 Colômbia.
Mexico defeat Argentina on penalties in the Round of 32 🇲🇽#U17WC pic.twitter.com/ruwqxCz1Ep— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2025