O Uzbequistão, adversário de Portugal no Mundial 2026, já está nos Estados Unidos. A comitiva asiática aterrou esta terça-feira em Nova Iorque, de onde rumou a Atlanta - onde ficará instalada. O Mundial - que decorre entre Estados Unidos, México e Canadá - arranca no dia 11 de junho.

O grupo de Portugal é composto por Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia. O jogo entre a seleção lusa e o Uzbequistão, que contará para a segunda jornada do grupo K, joga-se no dia 23 de junho em Houston.

Portugal, recorde-se, irá estagiar em solo luso antes de arrancar para o Mundial. Enfrenta o Chile no Estádio Nacional do Jamor (6 de junho) e a Nigéria no Estádio Dr. Magalhães Pessoa (10 de junho).