Daniel Kenedy, antigo internacional português, foi expulso da casa do Big Brother, e, em conversa com Manuel Luís Goucha, recordou a exclusão do Mundial2002, por doping, como um dos momentos «mais negros» da sua vida.

«Estava em Macau, estava a concretizar o sonho da minha vida. Estive no Benfica, no PSG, no FC Porto. Depois as coisas baixaram um bocadinho, fui para o Albacete, Estrela da Amadora e, depois, no Marítimo, nesse ano, voltei a recuperar a alegria de jogar futebol», começa por recordar.

Depois de uma grande época no Marítimo, Kenedy foi convocado por António Oliveira para a fase final do Mundial que se jogou na Coreia do Sul e no Japão. «Era tudo o que sonhava. Depois da força que tinha tido para voltar a estar bem, para voltar a ser o Kenedy em que me sentia bem, era o sonho da minha vida», conta.

No entanto, quando a seleção ainda estava em estágio, em Macau, surgiu a «bomba» que mudou por completo a vida de Kenedy. O jogador acusou uma substância proibida e acabou por ser afastado da seleção. «O pior foi porque aconteceu sem saber porquê. Na altura dizia-se que tinha tomado uma substância para encobrir outras substâncias, mas não, foi só um comprimido para emagrecer que tomei. Podia ter tomado uma substância, correr um risco, mas aí teria que aceitas as coisas. Senti que houve injustiça», destacou.

Kenedy deixou o estágio e regressou a Lisboa sozinho. «Queria passar a ideia aos meus filhos e amigos que estava tudo bem, mas não estava, estava a morrer. Apanhei um avião de Macau para Amesterdão e, depois, de Amesterdão para Lisboa, e não consegui dormir um minuto, sempre a pensar no que se tinha passado. Foi um dos piores momentos da minha vida», prosseguiu.

Um episódio que marcou a vida de Kenedy até aos dias de hoje. «Lembro-me de ver o aeroporto todo cheio de pessoas a apoiarem-me, mas não soube gerir a situação, foi muito forte para mim. Quando se fala em doping, as pessoas associam a mim. Nunca tomei substância nenhuma, comecei a fumar a partir dos trinta e nunca tomei mais nada. Mas quando se falava no Kenedy, era doping, doping e doping. Fiquei um ano sem jogar. Foi um ano muito difícil, acebei por me separar nesse ano», contou ainda o antigo jogador.