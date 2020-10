A Argentina iniciou o apuramento sul-americano para o Mundial 2022 com um triunfo sobre o Equador, por 1-0.

O jogo, disputado na «Bombonera», à porta fechada, foi decidido por um penálti de Lionel Messi, logo ao minuto 13, a punir falta de Estupiñán sobre Lucas Ocampos.

Nicolás Otamendi, agora jogador do Benfica, foi titular na seleção argentina. O mesmo aconteceu com o ex-sportinguista Marcos Acuña, agora no Sevilha, que ao minuto 66 saiu para a entrada do ex-benfiquista «Toto» Salvio.

Gonzalo Plata, do Sporting, entrou ao minuto 64 na equipa visitante, que teve ainda Leonardo Campana (Famalicão) no banco.