Declarações de Bernardo Silva à RTP3, depois da derrota diante da Sérvia (1-2), no Estádio da Luz, no jogo que remeteu Portugal para o play-off de qualificação para o Mundial2022:

[Análise à partida e ao 'play off']

«Péssimo jogo de Portugal. Marcamos cedo mas a partir daí deixamos de jogar. Não consigo encontrar grandes explicações. Podemos fazer muito melhor. Temos um 'play off' que vamos disputar e vamos dar o nosso melhor para nos qualificarmos. Com um estádio com 65 mil pessoas tínhamos de fazer muito melhor. Desde já, pedir desculpa aos portugueses que vieram aqui assistir a um jogo que não deveria ter existido»

[Qual era o plano para o jogo?]

«O plano inicial era ganhar o jogo, ter bola, coisa que não aconteceu. Não houve sequer 10 minutos em que Portugal estivesse melhor que a Sérvia. Em casa e com a qualidade dos nossos jogadores isto é inadmissível»

[Substituição aos 64 minutos]

«Cheguei a este jogo um bocadinho limitado, tentei dar o meu melhor. Chegou a um momento em que achei que outro estaria numa posição de fazer melhor porque já não me sentia nas melhores condições físicas»

«Vai ser uma noite mal passada. Em março uma nova etapa, um 'play off' que sabemos que temos a responsabilidade de estarmos presentes no Mundial do Qatar».