Carlos Queiroz admitiu que o ambiente que se vive no Irão, com fortes protestos contra o regime, afetaram a seleção iraniana na derrota pesada desta segunda-feira, frente à Inglaterra (6-2), na estreia do Mundial 2022.

Em declarações após a partida, o técnico português, selecionador da equipa de Taremi, deixou ainda reparos aos críticos.

«Os meus jogadores não estão no seu melhor em termos de concentração, pelos problemas que os rodeiam. Eles são seres humanos, têm filhos e têm um sonho, que é jogar pelo seu país, pela sua gente e desfrutar», afirmou, citado pela Lusa.

«Há alguns anos, tínhamos o apoio de todo o mundo. Agora não, e não entendo que venham se não é para nos apoiar. Os que não nos quiserem apoiar, não necessitamos deles, é melhor que não venham, que fiquem em casa. Não necessitamos de gente que só nos apoia quando ganhamos», acrescentou.

Apesar da derrota pesada, Queiroz mostrou-se orgulhoso dos seus jogadores: «Estou muito orgulhoso que os jogadores se tenham levantado e lutado, que tenham marcado dois golos à Inglaterra nestas circunstâncias. Foi um bom treino ao mais alto nível. Está tudo em aberto, pois ainda podemos somar seis pontos e conseguir a qualificação. Aprendemos lições, o que melhorar.»

«Agora, só nos resta lutar nos encontros seguintes. Estamos mais preparados para o País de Gales», atirou.