Cazaquistão e Ucrânia empataram 2-2, em jogo a contar para a quarta jornada da qualificação europeia para o Mundial2022.

Os forasteiros chegaram à vantagem com um grande golo do benfiquista Roman Yaremchuk, logo no segundo minuto. Contudo, apesar do grande caudal ofensivo, a seleção do leste europeu foi incapaz de dilatar a vantagem. O Cazaquistão aproveitou, e fez o empate por Valiullin, aos 74 minutos.

O período de descontos foi impróprio para cardíacos. Sikan voltou a adiantar a Ucrânia no marcador aos 90+3’. Quando tudo parecia indicar um triunfo ucraniano, Valiullin bisa, aos 90+6’, estabelecendo o placard final.

Com este resultado, a Ucrânia soma quatro empates em quatro jogos e ocupa a segunda posição do grupo, liderado pela França. O Cazaquistão é quarto classificado, com dois pontos em três partidas.