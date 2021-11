Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais na véspera do encontro decisivo entre Portugal e Sérvia e apelou ao apoio do público que vai estar presente nas bancadas já esgotadas do estádio da Luz.

«É por Portugal e pelos portugueses que queremos marcar, uma vez mais, presença no Campeonato do Mundo. E é com a força de Portugal e dos portugueses que vamos lá chegar! Contamos com o vosso apoio! Rumo ao Catar 2022!», escreveu o internacional português no Instagram.

A seleção nacional recebe a turma sérvia este domingo, pelas 19h45, num jogo que fecha as contas das duas equipas no grupo A de qualificação para o Mundial2022. Basta um empate para Portugal carimbar a presença no Qatar. Em caso de derrota, a seleção lusa jogará o 'paly off'.