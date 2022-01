Seba Coates e Darwin Núñez foram convocados para os jogos do Uruguai contra Paraguai e Venezuela, da fase de apuramento sul-americana para o Mundial 2022, e vão falhar a final four da Taça da Liga.



A seleção «charrua» defronta o Paraguai, a 27 de janeiro, e a Venezuela três dias depois. Significa por assim que, além da decisão relativa «ao campeão de inverno», os dois futebolistas vão ainda falhar um jogo da Liga. O capitão do Sporting não estará presente no encontro frente ao Belenenses, a 1 de fevereiro, enquanto o avançado do Benfica não estará disponível para o embate com o Gil Vicente.



Em sentido contrário, Ruben Amorim vai contar com Ugarte, médio que ficou de fora das opções do selecionador Diego Alonso.



Recorde-se que o Benfica-Boavista joga-se a 25 de janeiro enquanto o Sporting-Santa Clara está marcado para o dia seguinte. A final está agendada para dia 29 de janeiro.



Convocados do Uruguai:



Guarda-redes: Campaña, Sosa e De Amores;



Defesas: Godín, Coates, Giménez, Araújo, Cabrera, Cáceres, Suárez, M. Olivera e Viña;



Médios: Valverde, Betancur, Torreira, Arambarri e Vecino;



Avançados: De Arrascaeta, Rossi, Darwin, M. López, Suárez e Cavani;