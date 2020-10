Com o benfiquista Everton «Cebolinha» no onze, o Brasil goleou a Bolívia por 5-0, em jogo da ronda inaugural da qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

A «canarinha» adiantou-se no marcador logo ao minuto 16, com o ex-portista Danilo a cruzar da direita, na sequência de um canto, e Marquinhos a aparecer sozinho na área, para o cabeceamento.

Duas combinações entre Renan Lodi e Neymar, pela esquerda, fabricaram o «bis» de Roberto Firmino. Primeiro com assistência do lateral (30m), e depois com cruzamento da principal estrela brasileira (49m).

Everton saiu pouco depois (rendido por Rodrygo ao minuto 59), mas o Brasil ainda marcou dois golos. O boliviano José Carrasco marcou na própria baliza ao minuto 66, na sequência de um cruzamento tenso de Philippe Coutinho, que fechou a contagem sete minutos depois (73).

O ex-portista Alex Telles, vendido recentemente ao Manchester United, ainda rendeu Lodi ao minuto 77.