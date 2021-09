O avião que transportava a seleção da Alemanha de volta a casa depois da vitória na Islândia teve de fazer um desvio e aterrar em Edimburgo, na Escócia, por motivos de segurança. A federação alemã, num curto comunicado, desvalorizou o incidente, garantindo que todos os jogadores estão bem e aproveitaram a paragem imprevista para «beber mais um café».

Depois da goleada à Islândia, por 4-0, em mais um jogo da fase de qualificação para o Mundial2022, a Alemanha sofreu um pequeno contratempo, depois de um sinal de uma suposta avaria ter levado os pilotos a desviar o voo para Edimburgo para «uma inspeção de segurança».

«O nosso voo a caminho de casa foi desviado para Edimburgo de forma a realizar uma inspeção preventiva de segurança. Está toda a gente bem e pacientemente à espera enquanto o nosso staff está a tratar dos seus assuntos de forma calma e profissional. É um momento para mais um café», escreveu a federação alemã na sua conta oficial no Twitter.

Our flight home has been diverted to Edinburgh in order to carry out a precautionary safety inspection on the plane.



Everyone is fine and patiently waiting while the staff go about their business calmly and professionally. Another coffee it is then! ☕#DieMannschaft pic.twitter.com/Cqb4c1v0Hj