A seleção dos Camarões, liderada por António Conceição, bateu Moçambique, comandado por Horácio Gonçalves, no Japoma Stadium, em Douala, por 3-1, em jogo do Grupo D da fase de qualificação africana para o Mundial2020. Choupo-Moting foi a grande figura de um jogo que contou ainda com um golo de um sportinguista pelos Mambas.

Uma vitória que permite aos Leões Indomáveis destacarem-se no segundo lugar do grupo, com seis pontos, a apenas um do líder Costa do Marfim, enquanto os Mambas, com apenas um ponto em três jogos, podem já ter comprometido as aspirações de chegarem à próxima fase.

Choupo-Moting, do Bayern Munique, foi a grande figura do jogo ao marcar os dois primeiros golos dos Camarões, aos 28 e 52 minutos, enquanto Ekambi, avançado do Lyon marcou o terceiro, aos 63 minutos. Moçambique não conseguiu melhor do que marcar um golo de honra, a dez minutos do final, com a assinatura de Geny Catamo, avançado da formação do Sporting de vinte anos que tem jogado na Liga 3 pelo Sporting B.

Os Mambas acabaram o jogo reduzidos a dez por expulsão de Danilo Muzé, lateral esquerdo do Costa do Sol.