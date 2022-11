A FIFA escreveu uma carta endereçada a todas as seleções que vão estar na fase final do Mundial2022, no Qatar, a pedir para que não permitam que o futebol seja arrastado para as batalhas ideológicas e políticas que têm marcado o evento no pequeno emirado nos últimos meses, quer seja na defesa dos direitos dos trabalhadores emigrantes que construíram os estádios, quer seja no combate à descriminação sexual impostas nas leis daquele país.

Na referida carta, assinada pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, e pelo secretário-geral, Fatma Samoura, a que a Sky News teve acesso, é revelado o temor que os jogadores estejam a ser pressionados para serem ativistas no decorrer do torneio.

«Por favor, vamos focar-nos no futebol! Sabemos que o futebol não vive num vácuo e também estamos conscientes de que há muitos desafios e dificuldades de natureza política à volta do mundo. Mas, por favor, não permitam que o futebol seja arrastado para todas as batalhas de cariz ideológico ou político que existam», lê-se na missiva da FIFA.

Oito seleções já anunciaram que os respetivos capitães vão jogar com uma braçadeira multicolorida «One Love» em forma de protesto contras as leis que descriminam a comunidade LGBTQ+. «Na FIFA, tentamos respeitar todas as opiniões e crenças, sem pretender dar lições de moral ao resto do mundo. Uma das grandes forças do mundo é a sua diversidade e se a inclusão tem algum significado, isso passa por ter respeito por essa diversidade. Nenhum povo, cultura ou nação é melhor do que outra», prossegue a FIFA.

A carta acrescenta ainda que o «respeito mútuo» e a «não descriminação» já fazem parte dos valores do futebol. «Por favor, lembrem-se disso e permitam que o futebol esteja no centro do palco», escreve ainda Infantino, garantindo ainda que todas as pessoas, independentemente da sua origem, cor, religião, nacionalidade ou orientação sexual «são bem-vindas ao Qatar».