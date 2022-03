Leonardo Jardim anunciou que tem «plena confiança» na possibilidade de qualificação da seleção portuguesa para o Mundial2022, em entrevista à agência noticiosa francesa France-Press (AFP).

O treinador português mostrou-se confiante na capacidade de Portugal em ultrapassar os play-offs, com Turquia e, depois, com o vencedor do Itália-Macedónia do Norte, no caminho para a fase final, deixando elogios ao selecionador Fernando Santos e à equipa, que considera ser «muito boa».

«Tenho plena confiança nestes jogadores. Temos uma equipa muito boa. Também tenho plena confiança no nosso treinador. Fernando Santos é o único que ganhou troféus com Portugal e penso que ele irá qualificar a equipa», destacou.

O técnico madeirense considera que Portugal encontra-se, juntamente com Itália, numa «segunda linha» de candidatos à conquista da competição, atrás de «algumas seleções europeias e do Brasil».

«As favoritas são sempre as mesmas, algumas europeias e o Brasil. A Argentina, menos, e a Espanha está a fazer melhor. Depende também da forma no momento, e do sorteio. Dependendo disso, há também equipas como Portugal ou Itália que podem conseguir algo», afirmou.

O técnico português, que passou por clubes como o Sporting e o Mónaco, rejeitou ainda um fim de «era» na seleção, com o aproximar da retirada de algumas das figuras que marcaram o trajeto da equipa lusa nos últimos anos, entre as quais Cristiano Ronaldo e Pepe, jogadores que «trazem experiência».

«Portugal tem muitos jovens jogadores. Entre os jogadores titulares, sete ou oito, incluindo Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rúben Dias, são ainda jovens e formam a espinha dorsal da equipa nacional. Depois, claro, há o [Cristiano] Ronaldo, mas também Pepe, [José] Fonte e [João] Moutinho, que trazem experiência. Não sei quanto tempo mais vão ter, vai depender da capacidade de todos para jogar ao mais alto nível», disse ainda Jardim.