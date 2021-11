O selecionador de Marrocos, Vahid Halihodzic, anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os próximos compromissos dos Leões do Atlas, num grupo que não conta com o benfiquista Adel Taarabt, nem com o sportinguista Zouhair Feddal.

O médio do Benfica fica de fora devido a problemas físicos, uma vez que está ainda a recuperar da lesão que o afastou do jogo com o Estoril, mas o defesa do Sporting será por opção, uma vez que já não integrou as últimas convocatórias do selecionador marroquino.

Marrocos viaja até ao Suão, no próximo dia 12, antes de receber a Guiné, quatro dias depois, em jogos da fase de qualificação africana para o Mundial2022.

Confira as opções de Halihodzic: