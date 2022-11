O Equador foi, esta segunda-feira, a última seleção a apresentar a lista de 26 eleitos para a fase final do Mundial2022 que arranca já no próximo domingo. Uma lista que conta com o ex-sportinguista Gonzalo Plata, mas não com Byron Castillo, após polémica com a sua elegibilidade.

Confira os convocados das 32 seleções

A ausência da convocatória do avançado dos mexicanos do León surge seis dias depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) ter confirmado a sua elegibilidade para o Campeonato do Mundo, ainda que impondo duras sanções à Federação Equatoriana, após queixa de outras nações que pediam a desqualificação do Equador.

A FIFA já tinha confirmado no passado mês de setembro a presença do Equador na fase final do Mundial2022, depois do Comité de Apelo ter rejeitado a queixa do Chile, que alegava a utilização irregular de Bryan Castillo durante a fase de qualificação, por ter nacionalidade colombiana.

Apesar da decisão, Castillo fica de fora, num ataque que inclui o antigo jogador do Sporting, Plata, agora no Valladolid, além de Enner Valencia, uma das figuras do Fenerbahçe orientado por Jorge Jesus.

Na defesa, nota para a chamada do ex-Boavista Jackson Porozo, além de Pervis Estupiñán (Brighton), com o meio campo a juntar o antigo jogador de Trofense e Leixões Ayrton Preciado à dupla do Brighton Moisés Caicedo e Jeremy Sarmiento.

De resto, dos 26 convocados só quatro atuam no campeonato local, os três guarda-redes e o jovem avançado Kevin Rodríguez.

Esta será a quarta participação em fases finais para a nação equatoriana, que defrontará, no Grupo A, o anfitrião Qatar, no primeiro jogo do torneio, logo no domingo, seguindo-se os Países Baixos e o Senegal.

Lista de 26 convocados

Guarda-redes: Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Alexander Domínguez (LDU Quito) e Hernán Galíndez (Aucas).

Defesas: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen, Ale), Robert Arboleda (São Paulo, Bra), Pervis Estupiñan (Brighton, Ing), Angelo Preciado (Genk, Bel), Jackson Porozo (Troyes, Fra), Diego Palacios (Los Angeles FC, EUA), Félix Torres (Santos Laguna, Mex), Xavier Arreaga (Seattle Sounders, EUA) e William Pacho (Antuérpia, Bel).

Médios: Carlos Gruezo (Augsburgo, Ale), José Cifuentes (Los Angeles FC, EUA), Alan Franco (Talleres, Arg), Moisés Caicedo (Brighton, Ing), Ángel Mena (Leon, Mex), Jeremy Sarmiento (Brighton, Ing), Jhegson Méndez (Los Angeles FC, EUA) e Ayrton Preciado (Santos Laguna, Mex).

Avançados: Gonzalo Plata (Valladolid, Esp), Romario Ibarra (Pachuca, Mex), Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys, Arg), Kevin Rodríguez (Imbabura), Michael Estrada (Cruz Azul, Mex) e Enner Valencia (Fenerbahçe, Tur).