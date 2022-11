A Federação da Arábia Saudita anunciou este domingo, em comunicado, a substituição do avançado Fahad Al-Muwallad por Nawaf Al-Abed na convocatória para o Campeonato do Mundo como «medida de precaução» devido a uma infração antidopagem.

O avançado do Al-Shabab foi suspenso pela autoridade antidopagem saudita por 18 meses, a partir de finais de março, na sequência de um controlo positivo por furosemida, um diurético que figura na lista de produtos proibidos da Agência Mundial Antidopagem (AMA).

A sanção tinha sido reduzida pela instância de arbitragem daquele país, o que permitiria a sua participação no Mundial, de acordo com medias locais, citados pela agência France-Presse.

Contudo, a SAFF evocou agora «desenvolvimentos de um recurso da AMA diante do Tribunal Arbitral do Desporto» para justificar a decisão de prescindir de Fahad Al-Muwallad.

Recordamos que a Arábia Saudita está incluída no Grupo C do Campeonato do Mundo, com o México, a Polónia e a Argentina, seleção frente à qual inicia a sua participação, a 22 de novembro.

Lista dos 26 convocados da Arábia Saudita

Guarda-redes: Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr) e Mohamed Al-Yami (Al-Ahly).

Defesas: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal) e Saud Abdulhamid (Al-Hilal).

Médios: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal) e Hattan Bahebri (Al-Shabab)

Avançados: Nawaf Al-Abed (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahly), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal) e Firas Al-Buraikan (Al-Fateh).