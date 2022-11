A conferência de imprensa de anúncio dos convocados do Irão para o Mundial 2022, inicialmente marcada para este domingo, foi adiada sem nova data.

O treinador português Carlos Queiroz tinha previsto divulgar a lista na qual deve constar o nome do portista Mehdi Taremi, mas o anúncio será feito mais tarde, «por razões técnicas», sem que tenham sido reveladas os motivos para a decisão.

O Irão integra o grupo B do Mundial que arranca no próximo domingo, juntamente com Inglaterra, EUA e País de Gales.