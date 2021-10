«Fergie Time». O termo inspirado nas vitórias que o Manchester United conquistava nos minutos finais dos jogos, com Alex Ferguson no banco, aplica-se na perfeição ao triunfo da Escócia sobre Israel (3-2). Desde logo porque o lendário técnico estava na bancada, e depois porque o golo da vitória foi apontado aos 90+4... com a barriga.

A seleção israelita adiantou-se no marcador ao minuto 5, com um fantástico golo de Zahavi, de livre direto.

A Escócia empatou ao minuto 30, com um belo remate de "raquete" de McGinn, mas os visitantes voltaram a colocar-se em vantagem ao minuto 30, com um golo de Dabbur, na sequência de um lance de bola parada.

A seleção escocesa falhou um penálti no período de descontos da primeira parte, com Lyndon Dykes a atirar para defesa de Marciano, mas o avançado redimiu-se na segunda parte, ao assinar o empate (55m). O lance ainda foi invalidado por jogo perigoso, mas após ver as imagens o árbitro decidiu validar o golo.

O golo da vitória escocesa surgiu depois ao minuto 90+4, na sequência de um pontapé de canto, com Hendry a desviar de cabeça e McTominay a concluir com a barriga, ao segundo poste, para satisfação de Alex Ferguson, na bancada.

Israel fica com 10 pontos no Grupo F da zona europeia de apuramento para o Mundial 2022, e a Escócia passa a somar 14, sendo que a liderança continua imaculadamente com a Dinamarca, que soma sete vitórias em sete jogos (26 golos marcados e zero sofridos).

Neste sábado a seleção orientada por Kasper Hjulmand venceu na Moldávia por 4-0, com golos de Skov Olsen (23m), Kjaer (penálti, 34m), Norgaard (39m) e Maehle (44m).

A Áustria igualou Israel na tabela classificativa, com 10 pontos, graças à vitória nas Ilhas Faroé (0-2, com golos de Laimer (26m) e Sabitzer (48m).