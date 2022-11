O selecionador nacional, Fernando Santos, analisa a goleada de Portugal à Nigéria, em jogo de preparação para o Campeonato do Mundo (4-0):

[sobre as opções] «O que me baralha as contas são os 26 jogadores, que são de muito bom nível. Estou super confiante neles. Estão muito focados. Isso é que me baralha, queria meter os 26 a jogar. Vamos tomar decisões em cada jogo, e acredito que todos terão as suas oportunidades.»

[Rui Patrício evitou o golo da Nigéria em duas ocasiões, incluindo um penálti defendido: já sabe qual vai ser o guarda-redes de Portugal no Mundial?] «Isso deixo para os meus jogadores, essas indicações. o Rui é um guarda-redes de eleição. Campeão da Europa, vencedor da Liga das Nações. Nunca houve falta de confiança. Nem da parte dele, nem da minha parte.»

[João Félix foi um dos melhores, ou mesmo o melhor em campo...] «Foi um dos melhores, com os outros. Ninguém joga sozinho. Claro que fez um bom jogo, como outros. Tenho 26 a bater-me à porta. Todos os dias me batem à porta, por assim dizer. E isso é bom para o selecionador, seguramente.»

[sobre os estreantes António Silva e Gonçalo Ramos] «Cumpriram exatamente aquilo que eu esperava, que é aquilo que têm feito no clube deles. Vieram aqui fruto do trabalho deles. Não vieram por ser clube A ou B, vieram pela qualidade. O António tem feito muito bem o seu papel, que é não deixar que os adversários marquem, e o papel do Gonçalo é marcar golos, e também tem feito bem. Não esperava nem mais, nem menos. Todos os jogadores aqui têm confiança desde o primeiro dia.»

[sobre a projeção ofensiva dos laterais] «A minha ideia sempre foi aproveitar os laterais. O jogo nem sempre corre assim, mas com jogadores destas características... não sei se alguém pensa que eu dizia para ficarem atrás e não subirem. Isso era cortar rente as suas qualidades, que até são mais ofensivas do que defensivas, embora defendam bem.»

[Pepe, que está a regressar de lesão, jogou 45 minutos. Estará em condições de fazer 90 minutos frente ao Gana?] «Está muito mais próximo. Começou a treinar com a equipa no início da semana passada. O treino, hoje em dia, está quase ao nível do jogo na intensidade. O FC Porto teve um jogo pelo meio, e não foi uma semana plena de trabalho, mas tem vindo a melhorar sistematicamente estes dias. Hoje jogou 45 minutos e mostrou que já está a começar a subir bem. Temos mais alguns dias, mas, de qualquer forma, tenho outros centrais que me dão garantias. De qualquer forma o Pepe é fundamental nesta Seleção e terá o seu espaço.»