Uma delegação portuguesa composta por oito operacionais, seis agentes da PSP e dois militares da GNR, estão a partir desta sexta-feira no Qatar para prestar apoio às autoridades locais durante o Mundial.

Em comunicado, a PSP adianta a delegação pretende dar sequência «ao intenso e estreito trabalho de apoio às autoridades qataris» concretizado pela PSP, especialmente nos últimos dois anos.

A delegação policial é liderada pelo Superintendente João Carlos Filipe Ribeiro, diretor do Departamento de Informações Policiais da PSP.

O modelo de cooperação assentará em duas dimensões, uma das quais através da presença de polícias no Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), para o desempenho de funções relacionadas com a inteligência policial e a troca de informações desportivas. Por outro lado, haverá uma atenção especial dada por este contingente ao apoio aos adeptos portugueses que estarão no Qatar.

A PSP diz que são esperados cerca de 1.000, 1.700 e 1.300 adeptos portugueses nos jogos com o Gana, Uruguai e Coreia do Sul, respetivamente.