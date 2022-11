Inglaterra-Irão, Senegal-Países Baixos e EUA-País de Gales: Sofia Oliveira aconselha Fernando Santos a não ver um destes jogos e tem uma explicação para isso.

Já se Taremi entrar em campo, todos estaremos a ver: quem gosta, quem goza, todos. Para perceber o que isto tem a ver com um morango, vai ter mesmo de ouvir este episódio.

"10 minutos à Catar", com Catarina Pereira e Sofia Oliveira e participação do Maisfutebol, faz a antevisão dos jogos do Mundial, estando disponível logo pela manhã, em todas as plataformas de podcasts, em cnnportugal.iol.pt e maisfutebol.iol.pt.

