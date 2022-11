O selecionador nacional, Fernando Santos, analisa a goleada de Portugal à Nigéria, em jogo de preparação para o Campeonato do Mundo (4-0):

«Foi uma exibição muito boa nesse aspeto [da mobilidade]. Fizemos coisas muito boas: a mobilidade, a velocidade de circulação. A jogar rápido, mas não com pressa. Com muita velocidade, sem perder a bola. Concedemos pouco ao adversário, principalmente nos primeiros 30 minutos. A equipa esteve sempre junta, pelo que esteve bem também na reação à perda. Esta equipa, quando tem bola, é muito versátil e criativa. Não esteve tudo bem no jogo. Depois baixámos um pouco o ritmo. Menos velocidade de circulação, fomos menos reativos a tirar a bola da zona de pressão. Falámos disso ao intervalo. O jogo também baixou o ritmo na segunda parte, o que é normal, mas voltou a criatividade na parte final, embora não tão ligada quanto na parte final. Houve quatro ou cinco coisas que não correram bem. Não podemos sofrer um golo de contra-ataque. O Rui Patrício evitou, mas podíamos ter sofrido um golo de contra-ataque após um canto nosso. Não pode acontecer.»