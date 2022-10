O Mundial 2022, disputado no Qatar, está aí à porta. Começa a 20 de novembro, com o anfitrião a defrontar o Equador no jogo inaugural. Já Portugal entra em ação a 24 de novembro. A equipa de Fernando Santos tem o Gana, o Uruguai e a Coreia do Sul como adversários no Grupo H.

O desafio que lhe colocamos é escolher os 26 jogadores a levar pelo selecionador para a prova da FIFA. No MAISFUTEBOL já adiantámos trabalho e fizemos uma primeira seleção, com várias opções por posição. A partir daí, é só escolher.

Calendário completo do Mundial 2022

Apesar de a FIFA ter alargado para 26 os jogadores na fase final, o selecionador pode optar por levar menos opções. Ainda assim, aqui opta-se pela totalidade dos 26. O exercício não deixa de ser difícil.

ESCOLHA A LISTA DE 26 PARA O CAMPEONATO DO MUNDO

